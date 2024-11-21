"يومين على وش الدنيا وتحت ربنا يقبلني".. الرئيس السيسي ردًا على نصيحة أحد الضباط -(فيديو)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه بالعاصمة الإدارية الجديدة مع عدد من قادة القوات المسلحة بحضور وزير الدفاع، الفريق أول عبدالمجيد صقر، سؤالًا إلى أحد الضباط، قائلا: "تنصحني بإيه"، ليرد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة قائلا: "هون على سيادتك يا فندم".

وقال الرئيس: "هما يومين على وش الدنيا، وبعد كده هنموت، وتحت يا رب يقبلني"، وتابع: "لما جاءت السيدة فاطمة أثناء وفاة الرسول –صل الله عليه وسلم-، قالت واه كرباه، فقال لها الرسول: لا كرب بعد اليوم".

وأضاف: "زي ما أنتوا شايفين المنطقة مضطربة جدًا، وبتمر بأحداث صعبة، ومصر هي عنصر الاستقرار المهم على مدى السنيين اللي فاتت وإن شاء الله السنيين القادمة، من خلال سياسة متوازنة تتسم بالاعتدال والصبر في مواجهة الأحداث التي تتم والتطورات التي تتم".