بالفيديو| الرئيس السيسي: المنطقة مضطربة للغاية.. ومصر عنصر الاستقرار المهم

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، خلال لقائه بعدد من قادة القوات المسلحة، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، "الحقيقة أنا متابع الأنشطة كلها ومطمئن، ولكن عايز أوضح لكم نقطة مهمة جداً القوات المسلحة كانت دايما هي ركيزة الاستقرار في مصر.

وأضاف: "زي ما انتم شايفين المنطقة مضطربة جدًا وبتمر بأحداث صعبة، ومصر هي عنصر الاستقرار المهم علي مدي السنين اللي فاتت وإن شاء الله السنين القادمة من خلال سياسة متوازنة تتسم بالاعتدال والصبر فى مواجهة الأحداث اللي بتتم والتطورات اللي بتتم، وزي ما انتم شايفين على الاتجاهات الاستراتيجية التلاتة الغربية والجنوبية وحتى الشرقية لكن ادارتنا المتزنة دي كانت ساهمت مساهمة كبيرة جدًا فى الحفاظ علي الاستقرار".