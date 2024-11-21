أستاذ اقتصاد: الإشادة الدولية بنهج مصر الاقتصادي تعزز الثقة لدى المستثمرين

كتب- حسن مرسي:

أشار الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إلى أن الإشادة الدولية بنهج مصر الاقتصادي تعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.

وفي مداخلة له عبر قناة "إكسترا نيوز"، أكد عنبر أن مصر بذلت جهودًا كبيرة على جميع الأصعدة للوصول إلى المرحلة الحالية، مما يمكّنها من جني ثمار التنمية الاقتصادية ويعزز من توطين الصناعة داخل البلاد، خاصة في ظل الظروف العالمية الصعبة التي تعاني من حالة من عدم اليقين نتيجة التداعيات الاقتصادية.

وأوضح أن توطين الصناعة يتجاوز مجرد إنشاء بنية تحتية، حيث يتطلب العمل على مستويات متعددة، بما في ذلك الجوانب الأمنية.

وأضاف أن تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي يعد عاملًا أساسيًا في هذا السياق، بالإضافة إلى السياسة الضريبية التي تتبعها الدولة، والسياسة النقدية، وممارسات البنك المركزي، وبروتوكولات التعاون التي تبرمها الحكومة.

كما تطرق أستاذ الاقتصاد إلى أهمية المستوى التكنولوجي والبنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتوطين الصناعة.

وأكد أن توفير بيئة مناسبة كان له دور رئيسي في عودة هذه الصناعة التي غابت لفترة طويلة عن مصر، مما سيؤدي إلى تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري.

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