"الزراعة": متابعة تسليم تقاوي البطاطس للمزارعين بشونة الإسكندرية

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كتب- عمرو صالح:

أكد اللواء أشرف الشرقاوي، رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، خلال جولته التفقدية، أن الاتحاد يواصل تسليم تقاوي البطاطس للمزارعين في شونة الإسكندرية ومناطق التخزين الأخرى، بعد التأكد من سلامة الشحنات المستوردة من الخارج، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والزراعية لفحصها قبل توزيعها.

أسعار التقاوي وإجراءات الحجز

أوضح "الشرقاوي" أن سعر طن تقاوي البطاطس يبلغ 69.5 ألف جنيه، وهو السعر الذي التزم به الاتحاد منذ الإعلان عنه.

وأضاف أن صغار المزارعين كان عليهم تقديم الحيازة الزراعية الخاصة بهم إلى مقرات الاتحاد في عدة محافظات مثل القاهرة، الإسكندرية، المنوفية، كفر الزيات، القليوبية، وطنطا.

ويبلغ مقدم الحجز للمزارع 25 ألف جنيه للطن، وللجمعيات الزراعية 30 ألف جنيه، بينما بلغ للشركات المصدرة 40 ألف جنيه، على أن يتم دفع المبلغ المتبقي عند الاستلام.

وأشاد الشرقاوي بدور وزير الزراعة علاء فاروق في توفير العملة الأجنبية اللازمة لتوريد شحنات التقاوي من الخارج، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية للفلاحين لتحقيق أعلى إنتاجية.

وأعرب المزارعون عن رضاهم تجاه سرعة إجراءات التسليم وسهولتها، مؤكدين أن الأسعار كانت واضحة وملتزمة بما أُعلن سابقًا، مما يعكس شفافية الاتحاد في التعامل مع المزارعين.

ويهدف هذا المشروع إلى ضمان حصول المزارعين على تقاوي عالية الجودة في التوقيت المناسب، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، ويعزز قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.

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