وزير الشئون النيابية يلتقي رئيس البرلمان العربي

كتب- نشأت علي:

قدم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التهنئة إلى محمد أحمد اليماحي، بمناسبة توليه رئاسة البرلمان العربي، معربًا عن تمنياته له بدوام التوفيق والسداد.

ومن جانبه أعرب محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص شكره وتقديره إلى الوزير، على زيارته وتهنئته.

دور البرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك

ثمن المستشار محمود فوزي، الدور البارز للبرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك وتعزيز علاقاته بفضل جهوده الملموسة على كل الأصعدة.

وأشار "فوزي" إلى الجهود المبذولة لتوحيد الصف العربي وتعميق التعاون والتكامل بين الدول العربية، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز قنوات التواصل بين البرلمان العربي والوزارة، وأهمية تعزيز أواصر التعاون بينهما.

اقرأ أيضًا:

الحج السياحي 2025.. حالات الاستبدال والاعتذار عن السفر بعد ظهور نتيجة القرعة

ننشر طلب التقدم للتدريس بالحصة في الأزهر

تعويضات ضحايا حادث المطرية.. منحة 70 ألف جنيه واستمرار صرف الرواتب

رئيس الوزراء يوجه بدراسة إقرار تنسيق خاص لمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية

طرق سداد فواتير الكهرباء لشهر نوفمبر 2024 لتلافي الغرامات