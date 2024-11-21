برلماني يدعو لتدخل تشريعي عاجل لمواجهة العقارات الآيلة للسقوط بعد توجيهات النيابة العامة

كتب- نشأت علي:

أشاد المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بتوجيهات النيابة العامة الأخيرة بشأن حوادث انهيار الشرفات والمباني الآيلة للسقوط بالإسكندرية، مشددًا على أهمية هذه التوجيهات في تعزيز حماية أرواح المواطنين والممتلكات.

برلماني يطالب بحصر العقارات الآيلة للسقوط

أكد "عصام"، ضرورة استجابة الجهات المحلية بشكل عاجل لإجراء حصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط، مشيرًا إلى أن التأخير قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وأثنى على توجيهات النيابة العامة ببيان المسؤولين عن التقاعس في تنفيذ قرارات الترميم والهدم، مشددًا على أهمية محاسبة المقصرين لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

كما دعا إلى تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية والقانونية لضمان التنفيذ الفوري للتوجيهات.

مشروع قانون لتعديل قانون البناء الموحد

كشف النائب عن مشروع قانون كان قد تقدم به في دور الانعقاد العادي الرابع لتعديل قانون البناء الموحد.

ويهدف المشروع إلى معالجة ظاهرة انهيار العقارات من خلال آليات مؤسسية على مستوى الجمهورية.

وطالب النائب، بضرورة مناقشة المشروع في البرلمان قريبًا، مؤكدًا دوره في الحد من هذه الإشكالية بشكل جذري.

وشدد "عصام" على أن التدخل التشريعي أصبح ضرورة لتقنين الإجراءات المتعلقة بالعقارات الآيلة للسقوط.

وأشار إلى أن إصدار تشريعات ملزمة يسهم في حماية الأرواح والممتلكات ومنع وقوع حوادث جديدة.

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