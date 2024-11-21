برلمانية: تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خطوة لتخفيف العبء على المواطنين

كتب- نشأت علي:

أثنت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، على قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بإعادة العمل بنظام تقسيط مساهمة العملاء في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في توقيت مناسب للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

أكدت النائبة، في بيان، أن القرار يعكس تفهم الدولة للظروف الاقتصادية الحالية التي تؤثر على المواطنين، حيث يتيح لهم الاستفادة من خدمات الغاز الطبيعي دون تحمل تكاليف مقدمة أو فوائد.

وأوضحت أن القرار يأتي كاستجابة مباشرة من وزارة البترول لمطالبات أعضاء البرلمان، خاصة بعد اللقاء الذي جمع وزير البترول بأعضاء حزب مستقبل وطن، الذي يمثل الأغلبية البرلمانية ويحتك بشكل مباشر باحتياجات المواطنين.

تفاصيل قرار تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

نظام التقسيط:

- إعادة تطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد.

- تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري لمدة 7 سنوات.

- تمويل المشروع: يتم تمويل مساهمة شركات التوصيل من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

وأكدت "نبيه" أن هذا القرار يعكس حرص القيادة التنفيذية على التواصل الفعّال مع النواب، وخاصة حزب مستقبل وطن، الذي يمثل نبض الشارع، مشيرة إلى أن الحزب يعمل على رصد احتياجات المواطنين وعرضها على المسؤولين لتحقيق الاستجابة المطلوبة.

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