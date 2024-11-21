إعلان نتائج قرعة الحج العلنية 2025 بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

شهد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، فعاليات إجراء قرعة الحج العلنية التي نظمتها مديرية أمن الجيزة، وذلك لموسم الحج 1446 هجريًا بمقر المديرية.

نتائج قرعة الحج 2025 بالجيزة

أشار "النجار"، بحسب بيان المحافظة، الخميس، إلى أن القرعة تم إجراؤها بالطريقة العلنية باستخدام المنظومة الإلكترونية دون أي تدخل بشري لضمان الشفافية والعدالة بين المتقدمين والأولوية فيها للذين لم يؤدوا الفريضة من قبل.

وقدم محافظ الجيزة، التهنئة للحجاج الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج هذا العام، مطالبًا إياهم بالدعاء للوطن، وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، داعيًا الله تعالى لمن لم يحالفهم الحظ في هذه القرعة أن يرزقهم بالحج في الأعوام المقبلة.

وكشف اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن نصيب محافظة الجيزة من الحج لهذا العام يبلغ 2389 شخصًا منهم 24 من كبار السن بنسبة 1%.

وأوضح "الحميلي"، أن وزارة الداخلية تبذل قصارى جهودها في العمل على تقديم جميع وسائل الدعم وسبل الراحة للمواطنين المقبلين على أداء الفريضة بدءًا من الإعلان عن القرعة وإجراءاتها مرورًا بمغادرة الفائزين أرض الوطن لتأدية مناسك الحج والعمل على تقديم أفضل الخدمات للحجاج حتى عودتهم لأرض الوطن بسلام.

أقيمت القرعة بمقر مديرية أمن الجيزة بحضور عدد من القيادات الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

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