حملة استدعاء لأجهزة iPhone 14 Plus لهذه الأسباب

كتب- محمد سامي:

أعلنت شركة آبل "Apple" عن حملة استدعاء وفحص مجاني لعدد من أجهزة iPhone 14 Plus، وذلك لعمل تحديث ومعالجة للكاميرا الخلفية في عدد من الأجهزة والتي قد لا تعرض أي معاينة بعد التقاط الصورة، وقد تم تصنيع الأجهزة المُتضررة في الفترة ما بين (10 أبريل 2023 و28 أبريل 2024).

وطالب جهاز حماية المستهلك، في بيان الخميس، مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، بسُرعة التواصل مع الشركة المالكة، أو إدخال الرقم المسلسل من خلال الرابط المُرفق لمعرفة ما إذا كان الجهاز به هذا العيب من عدمه.

الرابط اضغط هنا

وتعهدت الشركة، بمعالجة الأمر من الوكيل المعتمد من شركة Apple وذلك دون أي تكاليف أو رسوم على العميل بشأن هذا الاستدعاء.

يأتي ذلك في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة، وحرصًا من جهاز حماية المستهلك على حماية حقوق المُستهلكين.

وفي حالة وجود شكوى أو مُخالفة، يُرجى الاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588) من أي خط أرضي، أو من خلال الدخول على الرابط التالي، اضغط هنا.

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