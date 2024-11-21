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السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعربات فرنساوي مكيفة بين القاهرة ونجع حمادي

02:41 م الخميس 21 نوفمبر 2024

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

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كتب- محمد نصار:


أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي بعربات مكيفة فرنساوي مطور على خط "القاهرة - نجع حمادي" والعكس.

تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي بعربات مكيفة فرنساوي

تقرر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24/11/2024، تشغيل قطار 992 القاهرة/ نجع حمادي بتركيب 10 عربات مكيفة فرنساوي مطور، يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:00 ويصل نجع حمادي الساعة 23:15.

كما تقرر اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 25/11/2024 تشغيل قطار 993 سوهاج/ القاهرة، على أن يقوم من محطة نجع حمادي الساعة 02:05 ويصل محطة القاهرة الساعة 10:20 بنفس التركيب الوارد به قطار 992 لمحطة نجع حمادي طبقًا للجداول المرفقة.

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد القطارات التالية (187/143/162/707) طبقًا للجداول المرفقة.


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