استشاري علاج نفسي وإدمان: استخدام "GHB" في علاج الصرع.. وتناوله في هذه الحالة يسبب الهلوسة

كتب- عمر صبري:

كشف الدكتور علي عبدالراضي، استشاري العلاج النفسي وعلاج الإدمان، أضرار عقار GHB المعروف أيضًا بـ "مخدر اغتصاب الفتيات"، وهو جاما هيدروكسي بيوتيريت (Gamma-Hydroxybutyric)، الذي يُصنف من العقاقير النفسية ويعمل كمثبط للجهاز العصبي المركزي.

استخدام GHB في العلاج

أوضح "عبدالراضي"، أن "GHB" يُستخدم في بعض الحالات الطبية لعلاج الصرع وبعض الاضطرابات العصبية والنفسية، حيث يساعد في تنظيم النشاط العصبي في الدماغ.

كما يُنتج الجسم هذا المركب بشكل طبيعي بكميات صغيرة، حيث يلعب دورًا في تنظيم النوم والنشاطات العصبية.

أضرار تعاطي عقار GHB

رغم فوائده العلاجية، إلا أن التعاطي غير الطبي للمادة يشكل خطورة شديدة، حيث قال عبدالراضي: "عند تناول كميات كبيرة من GHB، قد يسبب تعاطيه هلوسة سمعية وبصرية تدوم لمدة تصل إلى 12 ساعة، مما يضر بصحة الشخص النفسية والعقلية".

وأضاف أنه بسبب التأثيرات النفسية والسلوكية التي يسببها هذا المخدر، مثل الرغبة الجنسية المفرطة أو العدوانية، يمكن أن يؤدي إلى ارتكاب الجرائم مثل العنف والتحرش.

مخاطر عقار GHB

كما أشار إلى أن المخدر يمكن أن يكشف عن رغبات خفية لدى الأفراد، ويزيد من التصرفات العنيفة. على سبيل المثال، إذا كان الشخص يشعر بالاستياء أو العنف تجاه شخص آخر، قد يؤدي تعاطي GHB إلى ارتكاب جريمة عدوانية.

حالات ضبط مخدر GHB

ذكر "عبدالراضي" حادثة ضبط كميات كبيرة من GHB، حيث تم العثور على نحو 145 لترًا من هذا المخدر، تقدر قيمتها بنحو 145 مليون جنيه، خلال عملية ترويج من قبل بلوجر شهيرة وأجانب.

وهذا يسلط الضوء على تزايد استخدامه بشكل غير قانوني في المجتمع، الأمر الذي يستدعي تشديد الرقابة على تداوله.

وشدد "عبدالراضي" على ضرورة استخدام هذا العقار تحت إشراف طبي فقط، محذرًا من الإفراط في استخدامه أو استخدامه لأغراض غير طبية، لأنه قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، وكذلك قد يساهم في تعزيز سلوكيات سلبية.

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