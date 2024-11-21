جولات وقرارات.. ماذا فعل رئيس هيئة التأمين الصحي الجديد خلال 10 أيام؟

كتب- أحمد جمعة:

جولات وقرارات سريعة اتخذها الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، منذ توليه رئاسة الهيئة قبل 10 أيام خلفًا للدكتور محمد ضاحي؛ يستهدف بها تنشيط العمل داخل قطاعات التأمين الصحي، وضخ دماء جديدة بين القيادات.

ففي 10 نوفمبر الجاري، قرر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تكليف الدكتور أحمد محمد مصطفى قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي لمدة 3 أشهر أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة.

حركة تغييرات بهيئة التأمين الصحي

بعد 3 أيام على تكليفه برئاسة الهيئة، أصدر "مصطفى" حركة تغييرات محدودة داخل قطاعات الهيئة، شملت تكليف الدكتور أحمد عطا، بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية لمدة 3 أشهر، على أن يعاد العرض بالتقييم وفقا لصالح العمل ومقتضياته.

كما نص القرار الثاني على تكليف الدكتور خالد موافي، للعمل كمساعد رئيس الهيئة لشؤون الاتصال السياسي لمدة 3 أشهر أيضا.

كما أصدر "مصطفى" قرارا بتكليف الدكتورة إيمان صلاح، بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البشري، بتسيير أعمال مدير فرع القاهرة لمدة 3 أشهر.

جولات لرئيس هيئة التأمين الصحي بالمستشفيات

كما أجرى "مصطفى" عددًا من الجولات التفقدية بعدد من المستشفيات التابعة للهيئة، تضمنت تفقد مستشفى صيدناوي بعد عمليات التطوير التي شهدها المستشفى خلال الفترة الأخيرة.

خلال الجولة، اطلع "مصطفى" على التحديثات الشاملة التي طالت أقسام المستشفى الرئيسية، مثل بنك الدم، المعامل، والطوارئ، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة تقديم الخدمات الطبية وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن عمليات التطوير تعكس رؤية الهيئة في تقديم رعاية صحية متكاملة تلبي احتياجات المرضى، مؤكدًا أن مستشفى صيدناوي أصبح نموذجًا يُحتذى به في التطور الطبي والتقني، بفضل الجهود المتواصلة من الإدارات المختصة، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لتحقيق التميز الطبي على مستوى جميع مستشفياتها.

كما تفقد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، مركز أورام مدينة نصر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة المتابعة الميدانية للخدمات الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وصول خدمات الرعاية الصحية إلى جميع المواطنين.

وأكد الدكتور أحمد مصطفى أهمية العمل المستمر لتحقيق رؤية الوزارة والتزام الهيئة بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية لجميع المرضى. كما أشار إلى أن مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة، ومن بينها مبادرة "صحة المرأة"، تمثل خطوة مهمة في تحسين الخدمات الصحية، وتؤكد أن ملف الصحة يأتي على رأس أولويات الدولة.

وواصل "مصطفى" جولاته الميدانية بتفقد مستشفى مدينة نصر، للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

وخلال الزيارة، تابع الدكتور أحمد مصطفى أعمال التطوير الجارية في المستشفى، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى الخاضعين لمظلة التأمين الصحي. كما تأكد من عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بالأعمال الجارية، مشددًا على ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما قام رئيس الهيئة الجديد بزيارة تفقدية لمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار العمل على تطوير الخدمات الصحية، والتزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوفير رعاية صحية متكاملة ومتميزة للمواطنين.

خلال زيارته، تفقد الدكتور أحمد مصطفى أقسام الطوارئ، والعمليات، والرعاية، واللجان الطبية، ومناظير الجهاز الهضمي، ووحدة السكتة الدماغية، والأشعة التداخلية، والأشعة العادية، والمقطعية، وأشعة الرنين المغناطيسي، والسونار. كما اطلع على مؤشرات الأداء، والقوى البشرية، وعدد العمليات، ونسب الإشغال، والترددات للعيادات الخارجية.

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