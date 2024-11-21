الحج السياحي 2025.. حالات الاستبدال والاعتذار عن السفر بعد ظهور نتيجة القرعة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن الضوابط الخاصة بحالات الاستبدال والاعتذار عن السفر بعد إعلان نتائج قرعة الحج 2025، وذلك بعد اعتماد الضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج المقبل.

ضوابط حالات الاستبدال والاعتذار

- التنازل عن فرصة الحج: لا يجوز للمواطن الفائز بالقرعة التنازل عن فرصة الحج لأي شخص آخر.

- الإعتذار: يُعتبر الاعتذار عن الحج نافذًا فقط إذا تم التأكد من إمكانية تنفيذه عبر المسار الإلكتروني.

- سداد قيمة البرنامج: يجب على المواطن الفائز بالقرعة سداد قيمة برنامج الحج إلى شركة السياحة في غضون 15 يومًا من إعلان النتيجة، وإلا يعتبر معتذرًا عن فرصته.

حالات الاستبدال

يقتصر الاستبدال بعد إعلان نتيجة القرعة على حالتي: (الوفاة - صدور حكم قضائي يقيد الحرية ويجعل الشخص غير قادر على السفر).

الاعتذار بعد فوز القرعة

- قبل شهر من تاريخ القرعة: يتم استرداد 50% من مبلغ جدية الحجز.

- بعد شهر ولكن قبل حجز السكن: يتم فقدان مبلغ جدية الحجز بالكامل.

- بعد حجز السكن: يتم استرداد كامل المبلغ للشركة وفقًا للعقد الموقع بين الشركة والحاج.

- سابقه الحج: يُعتد بشهادة التحركات الصادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة لتحديد ما إذا كان المواطن قد سبق له أداء الحج.

- إعادة توزيع التأشيرات: التأشيرات المعتذر عنها سيتم إعادة توزيعها على رؤوس التضامنات الأخرى، بشرط توفير حزمة من الخدمات مثل السكن والطوافة.

مواعيد التسجيل والقرعة

- تلقي الطلبات: يبدأ تلقي طلبات الحج السياحي من 20 نوفمبر ولمدة شهر.

- إجراء القرعة: ستتم القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي يوم 23 ديسمبر 2024.

الضوابط القانونية

تم اعتماد هذه الضوابط وفقًا لقانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، ويهدف ذلك إلى النهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويرها بما يتماشى مع رؤية وزارة السياحة والآثار.

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