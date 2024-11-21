توجيهات عاجلة من وزير الإسكان بشأن محطة معالجة صرف صحي رأس البر

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، سير العمل بمحطة معالجة صرف صحي رأس البر، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

توجيه من وزير الإسكان بشأن محطة معالجة صرف صحي رأس البر

وجه المهندس شريف الشربيني، بالتحرك الفوري لتقييم الوضع الراهن للمحطة، ووضع الحلول والإجراءات التصحيحية اللازمة لتنفيذها، وذلك من خلال فريق مشترك من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والانتهاء من التقرير خلال 48 ساعة للعرض على الوزير.

كما أكد وزير الإسكان، ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات القياسية في الإدارة والتشغيل والصيانة الدورية، وأهمية الحفاظ على الأصول، وتعظيم الاستفادة منها، لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين وبأعلى جودة.

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