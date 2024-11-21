هيئة الكتاب تشارك بإصدارات متنوعة في معرض الكويت الـ 47

كتب- محمد شاكر:

تشارك وزارة الثقافة من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الدورة الـ 47 من معرض الكويت الدولي للكتاب، الذي تم افتتاحه صباح أمس، تحت رعاية الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

وزار الجناح المصري في معرض الكويت، السفير أسامة شلتوت، سفير مصر بدولة الكويت، وأشاد بالجناح والإصدارات المتنوعة للهيئة، مؤكدًا أن الثقافة المصرية حاضرة بقوة في كل دول العالم.

كما شهد الجناح إقبالًا كبيرًا من زوار المعرض والمسئولين عنه، لما له من أهمية كبيرة في معرض الكويت، خاصة وأن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تعد أكبر ناشر في الشرق الأوسط، وتلعب دورًا كبيرًا في نشر الثقافة وبناء الإنسان.

إصدارات هيئة الكتاب في معرض الكويت

تقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب، مجموعة كبيرة من إصداراتها المتنوعة في كل فروع المعرفة في المعرض، ومن بينها إصدارات مشروع استعادة طه حسين، وإصدارات سلسلة أدباء القرن العشرين، وسلسلة الإبداع العربي، وسلسلة تاريخ المصريين، وسلسلة التراث، وعقول.

كما تقدم موسوعة الأغاني، وإصدارات سليم حسن، وكتاب الخط الكوني، وغيرهم من الإصدارات، وكذلك تقدم الهيئة مجموعة من الإصدارات المتنوعة للأطفال.



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