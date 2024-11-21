خطوات مهمة لتحسين صحتك النفسية.. "الصحة" تنصح المواطنين

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إن الحفاظ على الصحة النفسية يتطلب الالتزام ببعض العادات اليومية البسيطة التي تساهم في تعزيز التوازن النفسي وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت "عبد المقصود" في فيديو توعوي، أن اتباع نظام غذائي متوازن، والحصول على قسط كافٍ من النوم، بالإضافة إلى ممارسة النشاط البدني بانتظام، هي عناصر أساسية لأي شخص يسعى إلى الحفاظ على نفسيته بشكل سليم.

وأضافت أن "الصحة النفسية السليمة تعتمد على الجسم السليم، وهذه العادات هي الخطوة الأولى لتحقيق ذلك".

التعبير عن المشاعر بشكل مناسب

حذرت "عبد المقصود" من التعبير عن المشاعر بطريقة غير لائقة أو مبالغ فيها، مثل الصراخ أو الانفعال الزائد، قائلة: "هناك أشخاص يبررون أفعالهم بعبارات مثل: أنا كده، وبزعق وبشخط علشان أكون كويس نفسيًا، لكن هذا النوع من التعبير ليس مناسبًا، ولا يعكس سوى التوتر الداخلي للفرد".

وأشارت إلى أهمية تعلم طرق مناسبة للتعبير عن المشاعر مع ضرورة الاعتذار في حال صدور أي تصرف غير لائق تجاه الآخرين، مؤكدة أن القدرة على الاعتذار تعكس النضج النفسي والقدرة على ضبط النفس.

ويبدأ تعزيز الصحة النفسية من داخل الفرد، داعية المواطنين إلى إدراك أهمية التوازن بين العقل والجسد للحفاظ على حياة صحية ومستقرة.

7 نصائح من اليونيسيف لصحة نفسية أفضل

كما أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى 7 نصائح للحفاظ على الصحة النفسية وتعزيزها، وتشمل:

1. إدراك أن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة البدنية

2. الإحسان: كونوا لطفاء مع أنفسكم ومع الآخرين

3. البحث عن الأدوات المختلفة لدعم الصحة النفسية

4. احموا صحتكم النفسية من محتوى وسائل التواصل الاجتماعي السلبي

5. تواصلوا مع أنفسكم وعيشوا اللحظة

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7. اطلبوا المساعدة

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