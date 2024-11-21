ننشر طلب التقدم للتدريس بالحصة في الأزهر

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تبدأ المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، السبت المقبل، استقبال أوراق الراغبين في التقدم للتدريس بالحصة بجميع المعاهد، ولمدة أسبوعين.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- أصل المؤهل الدراسي وعدد 4 صور منه.

- الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

- عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومي.

- عدد 4 صور من شهادة الميلاد.

- حافظة مستندات تتضمن المستندات الموضحة بعالية.

- إقرار بعدم المطالبة بالتعيين او التعاقد على موازنة الدولة مستقبلا.

التخصصات المطلوبة:

- معلم مواد شرعية وعربية:

أن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر (الكليات الشرعية والعربية ما عدا الأقسام والشعب الثقافية بذات الكليات مثل شعبتي التاريخ والحضارة/ الصحافة والاعلام بكلية اللغة العربية وشعبة القانون بكلية الشريعة والقانون).

- معلم لغة إنجليزية:

أن يكون المتقدم من خريجي كلية اللغات والترجمة أو الألسن أو الدراسات الإنسانية أو كليات الآداب أو التربية.

معلم رياضيات:

أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم (تخصص رياضيات).

معلم (علوم/ كيمياء / فيزياء / أحياء):

أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم / تخصص (كيمياء / فيزياء / أحياء).

معلم (دراسات اجتماعية/ تاريخ / جغرافيا):

أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو الآداب / تخصص (تاريخ / جغرافيا)، أو كلية اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة.

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