ننشر طلب التقدم للتدريس بالحصة في الأزهر
كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
تبدأ المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، السبت المقبل، استقبال أوراق الراغبين في التقدم للتدريس بالحصة بجميع المعاهد، ولمدة أسبوعين.
الأوراق المطلوبة للتقديم
- أصل المؤهل الدراسي وعدد 4 صور منه.
- الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.
- عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومي.
- عدد 4 صور من شهادة الميلاد.
- حافظة مستندات تتضمن المستندات الموضحة بعالية.
- إقرار بعدم المطالبة بالتعيين او التعاقد على موازنة الدولة مستقبلا.
التخصصات المطلوبة:
- معلم مواد شرعية وعربية:
أن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر (الكليات الشرعية والعربية ما عدا الأقسام والشعب الثقافية بذات الكليات مثل شعبتي التاريخ والحضارة/ الصحافة والاعلام بكلية اللغة العربية وشعبة القانون بكلية الشريعة والقانون).
- معلم لغة إنجليزية:
أن يكون المتقدم من خريجي كلية اللغات والترجمة أو الألسن أو الدراسات الإنسانية أو كليات الآداب أو التربية.
معلم رياضيات:
أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم (تخصص رياضيات).
معلم (علوم/ كيمياء / فيزياء / أحياء):
أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم / تخصص (كيمياء / فيزياء / أحياء).
معلم (دراسات اجتماعية/ تاريخ / جغرافيا):
أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو الآداب / تخصص (تاريخ / جغرافيا)، أو كلية اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة.
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