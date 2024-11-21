نائب رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفالية ذكرى تدشين "العالمية لخريجي الأزهر" بالشرقية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

شهد الدكتور رمضان عبدالله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، احتفال الأزهر الشريف بمرور 17 عامًا على إنشاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق.

مهام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

في كلمته أوضح الدكتور رمضان الصاوي ،نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، أن المنظمة تستهدف الوصول للآلاف من خريجي الأزهر الموجودين في الخارج والداخل، وتوثيق العلاقات معهم ومد يد العون لهم، وذلك من خلال الأنشطة التي يقدمها أعضاؤها.

وأضاف أنها تعطي أهمية كبيرة للطلبة الوافدين الموجودين بمصر بعقد اجتماعات لهم؛ لمعرفة مشاكلهم، وبحث أفضل الحلول لها، وعقد ندوات ولقاءات توعوية.

ومن جانبه رحب الدكتور حسين بدوية، عميد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق" إلى أن رسالة الأزهر هي منهج فكري وسطي يسعى الجميع لنشره، ونقل صحيح الدين من خلال علماء الأزهر ورجاله المخلصين، ومؤسساته التعليمية، والدعوية بمصر وخارجها.

وأكد على أن الأزهر عبر منظومته التعليمية والدعوية، يظل الحصن المنيع الذي يحمي المجتمع من التطرف والانقسام.

الأزهر مؤسسة تعليمية

من جانبه قال الدكتور السيد الجنيدي رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، أن الأزهر الشريف كمؤسسة تعليمية يعمل على نشر رسالة الإسلام والدفاع عنها، وبناء جيل متعلم قادر على مواكبة جميع التطورات العصرية.

فيما أكد الشيخ سعيد عبد الدايم، مدير عام الوعظ والدعوة بالشرقية، على أهمية الدور التوعوي الذي تؤديه المنظمة على مدار السنوات، من خلال تعزيز القيم الإسلامية السمحة ونشر الفكر المعتدل.

جدير بالذكر أن المنظمة قد انبثقت فكرتها خلال الملتقى العالمي الأول لخريجي الأزهر، الذي انعقد في الفترة من 12 إلى 14 ربيع أول 1427 هـ الموافق 11 إلى 13 أبريل 2006 م بالقاهرة ، حيث رأى أعضاء الملتقى ضرورة إنشاء كيان يعمل على تعضيد التواصل بين الأزهر وأبنائه في كل ربوع العالم، وإحياء الدور العالمي للأزهر ومنهجيته الوسطية ، والحفاظ على هوية الأمة وتراثها، والدفاع عن قيم الإسلام، والوقوف في وجه حملات التشكيك والتشويه المغرضة التي يتعرض لها .

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