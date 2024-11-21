الهواري خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة غدًا من الجامع الأزهر

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف.

خطيب الجمعة من الجامع الأزهر

يلقي الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، خطبة الجمعة غدا بعنوان "فاستسمك بالذي أوحي إليك"، ويتلو القرآن القارئ الشيخ عبدالناصر حرك.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة غدا هو " أنت عند الله غالٍ"، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع مشيخة الأزهر، ولا يسري عليه موضوع الخطبة الموحدة.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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