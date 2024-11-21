جوائز وصلت إلى 800 ألف جنيه.. الفرق والمشروعات الفائزة في مسابقة "عين شمس تبتكر"

كتب- عمر صبري:

شهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الحفل الختامي لمسابقة "عين شمس تبتكر" لعام 2024، بحضور ممثلين من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنك المركزي المصري، وعدد من البنوك والمؤسسات الأكاديمية والاقتصادية.

رؤية مستدامة تدعم ريادة الأعمال والابتكار

أكد رئيس الجامعة أن المسابقة تسهم في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال بما يتماشى مع استراتيجية مصر 2030.

وأشار إلى أهمية تحويل الأفكار والابتكارات إلى مشاريع واقعية تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الفرق والمشروعات الفائزة في مسابقة "عين شمس تبتكر"

شهدت المسابقة التي استمرت عامًا كاملاً مشاركة أكثر من 300 فكرة ومشروع عبر أربعة مسارات رئيسية:

1- مسار الطلاب.

2- مسار الباحثين.

3- مسار ريادة الأعمال.

4- مسار رائد أعمال مبدع باختلاف (لذوي الهمم)

وركزت المشاريع المشاركة على موضوعات مثل الثورة الصناعية الرابعة، الزراعة الرقمية، التكنولوجيا المالية، الاستدامة، والخدمات المجتمعية.

مسار الشركات الناشئة

المركز الأول:

- الشركة: BUS14

- المؤسس: محمد حسين بكير

- الوصف: تطبيق لنقل الطلاب بأمان وراحة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المركز الثاني:

- الشركة: GenoEra Technology

- المؤسسة: بسمة محمود

- الوصف: تطوير حلول مبتكرة في الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية لتلبية احتياجات الأسواق.

مسار الأفكار (الباحثين)

المركز الأول:

- المشروع: AB tone

- الباحثة: سماح هاشم (كلية الزراعة)

- الوصف: إنتاج ببتون من مخلفات الدواجن بديلًا محليًا للمستورد.

المركز الثاني:

- المشروع: BIOPOLYMELT

- الباحثة: شيماء عصام الدين (كلية الزراعة)

- الوصف: استخدام إنزيمات طبيعية لتحليل النفايات البلاستيكية وتحويلها إلى منتجات اقتصادية.

المركز الثالث:

- المشروع: Dental Simulation Studio

- الباحثة: علا محمد عزت (كلية طب الأسنان)

- الوصف: منصة تعليمية بالذكاء الاصطناعي لمحاكاة تشخيص الحالات المرضية.

مسار الأفكار (الطلاب)

المركز الأول:

- المشروع: Amenti

- قائد الفريق: تغريد عبد الهادي أحمد (كلية العلوم)

- الوصف: إعادة تدوير المخلفات الصناعية لإنتاج منتجات غذائية مستدامة.

المركز الثاني:

- المشروع: DR. NM

- قائد الفريق: ندى أحمد (كلية الصيدلة)

- الوصف: مستحضرات تجميل باستخدام مستخلصات نباتية بأسعار معقولة.

المركز الثالث:

- المشروع: Herbanol

- قائد الفريق: عمر أسامة محمد (كلية العلوم)

- الوصف: تحويل الأعشاب الضارة إلى وقود حيوي وسماد عالي الجودة.

مسار الأفكار (ذوي الهمم)

المركز الأول:

- المشروع: منزل متحدث

- الطالب: أحمد تمام (كلية الألسن)

المركز الثاني:

- المشروع: رؤيا مبتكرة للدعاية والإعلان

- الطالبة: إيريني صلاح (كلية التربية النوعية)

المركز الثالث:

- المشروع: تصميم الديكورات المعاد تدويرها

- الطالبة: يوستينا إسحاق (كلية التربية النوعية)

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