تحرك برلماني عاجل للتحقيق في واقعة تعذيب طفلة بحضانة في طنطا

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سميرة الجزار بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، على خلفية انتشار فيديو يوثق واقعة تعذيب طفلة بحضانة "الرحاب" في طنطا. الفيديو أظهر قيام إحدى المدرسات بضرب الطفلة بطريقة وحشية وغير مقبولة، ما أثار غضبًا واسعًا.

تحرك برلماني للتحقيق في واقعة تعذيب طفلة بحضانة في طنطا

أوضحت النائبة أن الفيديو يعكس غياب الرقابة الفعالة من وزارة التربية والتعليم على الحضانات والمدارس، مشيرة إلى أن السلوك الذي ظهر في الفيديو يعبر عن حالة نفسية غير سوية للمدرسة.

وتساءلت النائبة عن كيفية السماح لأشخاص بهذه المواصفات بالعمل مع الأطفال، وطالبت باتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات.

المطالب البرلمانية

طالبت النائبة بتحقيق شامل يتضمن:

- التحقيق مع الحضانة ومديرها والمدرسة التي قامت بالتعذيب، بالإضافة إلى الأخصائية التي صورت الواقعة ولم تتدخل لإنقاذ الطفلة.

- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات.

- وضع ضوابط واضحة وجزاءات صارمة للحد من استخدام العنف داخل المؤسسات التعليمية.

كما دعت إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم بالبرلمان، مع استدعاء وزير التربية والتعليم لمناقشة خطة الوزارة بشأن الرقابة على العملية التعليمية وضمان حماية الأطفال في الحضانات والمدارس.

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