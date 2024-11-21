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نزلات البرد والمضاد الحيوي.. هيئة الدواء تُحذر من خطأ شائع

10:47 ص الخميس 21 نوفمبر 2024

هيئة الدواء المصرية

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كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من خطأ شائع يتعلق باستخدام المضاد الحيوي في علاج نزلات البرد والزكام.

وقالت الهيئة في منشور توعوي: "متستخدمش المضاد الحيوي في كل مرة تحس فيها بتعب".

وأوضحت أنه في معظم الأحيان، فإن نزلات البرد والزكام سببها فيروسات، وبالتالي فإن المضاد الحيوي يكون بلا تأثير عليها.

5 نصائح مهمة بشأن استخدام المضادات الحيوية

وجهت الهيئة عددًا من النصائح لاستخدام المضاد الحيوي، تشمل:

- استخدم المضاد الحيوي حينما يكون ضرورياً فقط.

- يجب أن يكون بوصفة من الطبيب الذي يحدد العلاج المناسب لحالتك.

- الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية من الممكن أن يساعد في ظهور جراثيم مقاومة، وهذا ما يجعلنا نواجه صعوبة في العلاج بعد ذلك.

- حافظ على صحتك وصحة مجتمعك

- يجب الاستفسار من الطبيب أو الصيدلي بخصوص الحصول على المضادات الحيوية.

وتأتي هذه النصائح بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، والذي يستهدف رفع الوعي بأهمية الاستخدام الصحيح للمضادات الحيوية لحماية صحة الأجيال القادمة.

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هيئة الدواء المصرية المضاد الحيوي علاج نزلات البرد
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