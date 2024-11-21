كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21-11-2024، على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه يسود طقس اليوم الخميس 2024-11-21 مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء.

ووفقا للهيئة، فإن طقس اليوم الخميس 21-11-2024 يشهد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويشهد طقس اليوم الخميس شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تكون درجات الحرارة اليوم الخميس على بعض المحافظات كالآتي:

- القاهرة الصغرى 18 درجة والعظمى 26.

- العاصمة الإدارية الصغرى 15 درجة والعظمى 26.

- 6 أكتوبر الصغرى 14 والعظمى 25.

- دمياط الصغرى 16 درجة والعظمى 25.

- بورسعيد الصغرى 16 درجة والعظمى 25.

- الإسماعيلية الصغرى 15 درجة والعظمى 27.

- السويس الصغرى 15 درجة والعظمى 27.

- شرم الشيخ الصغرى 19 درجة والعظمى 27.

- الإسكندرية الصغرى 15 درجة والعظمى 27.

- العلمين الصغرى 14 درجة والعظمى 26.

- مطروح الصغرى 15 درجة والعظمى 27.

- الغردقة الصغرى 18 درجة والعظمى 28.

- مرسى علم الصغرى 19 درجة والعظمى 27.

- شلاتين الصغرى 19 درجة والعظمى 28.

- حلايب الصغرى 21 درجة والعظمى 25.

- الفيوم الصغرى 14 درجة والعظمى 26.

- بني سويف الصغرى 13 درجة والعظمى 26.

- المنيا الصغرى 12 درجة والعظمى 27.

- أسيوط الصغرى 12 درجة والعظمى 26.

- سوهاج الصغرى 13 درجة والعظمى 27.

- قنا الصغرى 13 درجة والعظمى 28.

- الأقصر الصغرى 14 درجة والعظمى 28.

- أسوان الصغرى 15 درجة والعظمى 27.

- الوادي الجديد الصغرى 12 درجة والعظمى 27.