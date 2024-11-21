نشرة التوك شو| مستجدات "التصالح بمخالفات البناء".. وعقوبات رادعة لسارقي الكهرباء

كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، إذ يرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

لن تُزال المبانى القديمة.. آخر مستجدات "التصالح بمخالفات البناء"

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، آخر مستجدات ملف التصالح فى مخالفات البناء، مبينا أن الدولة تعمل بشكل مستمر على الإنجاز في هذا الملف.

وأوضح السجيني، أنه تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تصالح في جمهورية مصر العربية. للمزيد اضغط (هنا)

مافيش هزار.. تامر أمين: "الحكومة سنت سنانها على سارقي الكهرباء"

عقب الإعلامى تامر أمين، على قرار الحكومة بتوقيع عقوبات رادعة على سارقي التيار الكهربائي، والتي تصل إلى مليون جنيه. للمزيد اضغط (هنا)

موعد إطلاق المرحلتين الثالثة والرابعة من التأمين الصحي الشامل

كشف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، تفاصيل المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، وموعد إطلاق المرحلة الثالثة والرابعة. للمزيد اضغط (هنا)

العمليات المصرفية بالبنك المركزي: عملاء إنستاباي وصلوا لـ 11.5 مليون

أعلن المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم المعلومات، إنه تم إطلاق تطبيق إنستاباي في 2022 لخدمة المواطنين والتحول الرقمي، مبينا أن عدد العملاء وصل إلى 11.5 مليون عميل بالتطبيق. للمزيد اضغط (هنا)