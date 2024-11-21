حدث ليلًا| تفاصيل جديدة عن عقار GHB ومواصفات سكن الحج السياحي 2025

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيد المحلي، وكان أبرزها ما يأتي:

مواصفات سكن الحج السياحي 2025.. اعرف موقعك من الحرم

كشفت وزارة السياحة والآثار، عن ضوابط الحج الخاصة بالسكن 1446 هـ - 2025، وذلك بعد اعتمادها الضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج الجديد.

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يزيد الرغبة الجنسية ويمتد مفعوله لـ 6 ساعات.. تفاصيل جديدة عن عقار GHB

كشفت الدكتورة منى مجدي صابر، الأستاذ المساعد بقسم الأدوية والسموم- بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بالجامعة الحديثة، تفاصيل عن عقار GHB أو حمض جاما هيدروكسي بيوتيرك Gamma Hydroxybutyrate أو حمض جاما هيدروكسي بيوتيرك.

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أقصر نهار في 2024 وأطول ليل.. معهد الفلك يكشف موعد بدء فصل الشتاء

كشف الدكتور ياسر عبد الهادي، رئيس معمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد بدء فصل الشتاء.

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مدبولي: سنعلن عن حوافز تحويل السيارات إلى الغاز قريبًا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماعا عقد بالأمس مع وزير البترول والمالية بشأن إعادة مبادرة تحويل السيارات إلى الاستعانة بالغاز.

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رئيس الأركان يشهد اختبارات الالتحاق بمعهد ضباط الصف المعلمين والمعاهد الصحية

شهد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالدفعة 164 متطوعين بمعهد ضباط الصف المعلمين والدفعتين 10 ذكور و9 إناث بالمعاهد الصحية، وذلك بفرع الانتقاء والتوجيه التابع لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

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ضوابط الحج السياحي للأفراد 2025

كشفت وزارة السياحة والآثار، عن ضوابط حج الفرادي 1446 هـ - 2025، وذلك بعد اعتمادها الضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج الجديد.

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حفل بالمتحف المصري الكبير.. مؤسسة مجدي يعقوب تحتفل بمرور 15 عامًا على تأسيسها

احتفلت مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بمرور 15 عامًا على تأسيسها، في حفل أُقيم بالمتحف المصري الكبير.

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28 فدانًا ويضم 32 عمارة سكينة.. مواصفات مشروع إسكان الديسمي المتكامل بالجيزة - صور

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، التجهيزات النهائية لمشروع إسكان الديسمي المتكامل قبل تسليم الوحدات السكنية للمواطنين الذين تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول التي تعرضت لها بعض قرى مركز ومدينة الصف.

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محافظ الجيزة يكلف "نور الدين" بتسيير مهام السكرتير العام

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف محمد نور الدين أحمد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بتسيير أعمال ومهام السكرتير العام لحين شغلها بالطرق القانونية.

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