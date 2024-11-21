انطلاق فعاليات مؤتمر معهد بحوث الإنتاج الحيواني الدولي السادس

كتب-عمرو صالح:

افتتحت الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، مؤتمر معهد بحوث الإنتاج الحيواني الدولي السادس، والذي يقام تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس المركز

وقال الدكتور محمد الشافعي مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، إن المؤتمر يأتي بالتعاون مع قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية وقسم الإنتاج الحيواني والثروة السمكية بكلية الزراعة جامعة قناة السويس والجمعية المصرية للإنتاج الحيواني.

وأضاف مدير المعهد أن المؤتمر يشمل 11 جلسة علمية، بحضور أكثر من 210 مشترك، كما يضم أيضا 60 محاضرة علمية وبحث منشور .

فيما كرم المؤتمر أيضا رواد الإنتاج الحيواني ممن أسهموا في دعم أبحاث الإنتاج الحيواني والداجني والثروة السمكية.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور عادل البلتاجي والدكتور أيمن أبو حديد وزيرا الزراعة الاسبقين، والدكتور محمد خليل يوسف أستاذ فسيولوجيا الحيوان بجامعة نيفادا بالولايات المتحدة الامريكيه، كما أنه من المقرر أن تستمر جلسات المؤتمر حتى غدا الخميس

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