ضوابط الحج السياحي البري 2025

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، ضوابط الحج البري 1446 هـ - 2025، وذلك بعد اعتمادها الضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج الجديد.

ضوابط الحج البري 2025

يرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، ضوابط الحج البري 1446 هـ - 2025، كما يلي:

- أن يكون قدوم ومغادرة الحجاج برًا عبر منفذ حالة عمار ووفقًا لأي تعليمات أخرى صادرة عن الجانب السعودي بشأن المنافذ البرية.

- أن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج المصريين برًا ذات مواصفات حديثة وألا يقل المودين عن 2018 على ألا تقل حمولة المركبة عن 40 راكبًا.

- أن يتم نقل حجاج البر داخل المشاعر المقدسة بحافلاتهم الخاصة التي يقدمون عليها من مصر.

- تلتزم الشركات السياحية بكافة الشروط والضوابط الفنية الصادرة من الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة.

موعد تلقي طلبات الحج السياحي وإجراء القرعة العلنية

وجاء موعد تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة، بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري ولمدة شهر، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية وهو ما يعطى فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.

وتم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.

وكان شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

اقرأ أيضًا:

أسعار الحج السياحي 2025: تبدأ من 225 ألف جنيه بدون تذكرة طيران

شروط التقدم لأداء الحج 2025.. سفر السيدات دون محرم بهذا العمر