الأوقاف: 7 قوافل دعوية للواعظات الجمعة حول بناء الأسرة السوية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تطلق وزارة الأوقاف سبع قوافل دعوية للواعظات الجمعة القادمة بمديريات أوقاف (القاهرة - الشرقية - بني سويف - بورسعيد - الإسماعيلية - المنوفية - البحيرة) وذلك يوم الجمعة المقبل، ضمن النشاط الدعوي للواعظات، تحت عنوان "بناء الأسرة السوية وسبل حمايتها والحفاظ عليها".

يأتي ذلك في إطار عناية الأوقاف بالمرأة عمومًا، والواعظات على جهة الخصوص، وضمن النشاط الدعوي للواعظات؛ حيث إن الأسرة هي الركيزة الأساسية في بناء المجتمع وتماسكه، وهي خط الدفاع الأول عنه؛ لذا حرص الإسلام حرصًا شديدًا على سلامتها وحمايتها، وبنائها بناءً سويًا، حفاظًا على سلامة المجتمع وأمنه واستقراره، وتحقيقًا للمصالح والمنافع وعمارة الكون.

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