"صوت الأزهر" تخصص عددها الجديد عن تورط الصهاينة في سرقة مساعدات غزة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

خصصت صحيفة "صوت الأزهر" الصادرة عن الأزهر الشريف، عددها الجديد للحديث عن تورط الكيان الصهيوني في سرقة المساعدات المخصصة لأهالي غزة.

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وتصدر مانشيت "سرقة المساعدات في غزة برعاية صهيونية" العدد الأسبوعي الجديد لصوت الأزهر، الذي تناول وفاة الحاجة سميحة الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر، وكذلك المؤتمر الذي عقدته كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة حول "الدعوة الإسلامية والتواصل الحضاري".

يرأس تحرير الصحيفة، الكاتب الصحفي أحمد الصاوي.

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