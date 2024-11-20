ما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكر وتحتاج للفحص الدوري؟

كتب- عمر صبري:

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الكب جامعة عين شمس بالتعاون مع قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات و المجلس العلمي للتغذية الإكلينيكية ندوة توعوية حول مرض السكر وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور هالة سويد وكيل الكلية.

ألقت الدكتورة ريم حمدى الكباريتي رئيس المجلس العلمى للتغذية الإكلينيكية، خلال الندوة الضوء على ضرورة توعية مرضى السكر بكيفية التغذية الصحيحة لأنها حجر الزوية في ضبط معدلات السكر لجميع مرضى السكر في جميع مراحل العمر المختلفة من أطفال ورياضيين وكبار السن ومرضى السكر مع أمراض مزمنة أخرى كمرضى الكلى.

الأشخاص فوق سن 35 سنة

وأكدت الدكتورة نانيس أحمد إسماعيل، رئيس قسم طب المجتمع، على أهمية الفحص المبكر للكشف عن الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض، وتشمل هذه الفئات: الأشخاص فوق سن 35 عامًا، والأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري.

الفئات المعرفة للخطر

وتابعت: كما تشمل الفئات المعرضة للخطر الأشخاص الذين لا يمارسون النشاط البدني بانتظام، ولا يحرصون على تناول الخضروات والفواكه يوميًا، بالإضافة إلى الذين يعانون من إرتفاع ضغط الدم.

أكدت أن اكتشاف مرحلة ماقبل السكري مبكراً يساعد على عودة مستوى السكر لمعدلاته الطبيعية اذا تم اتباع نمط حياة صحي

كما تناول المشاركون فى الندوة عوامل الخطر في التعامل مع مرض السكر ، وتغذية مرضى السكر الرياضيين.

وكذلك التعريف بآخر المستجدات في إدارة التغذية لمرضي السكر والأطعمة الصديقة للسكر وأفضل الطرق لتغذية الأطفال مرضى السكر ، بالإضافة إلى بعض تحديات التغذية لمرضي السكر كبار السن.

اقرأ أيضا:



أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025: تبدأ من 30 ألف جنيه



حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 20-11-2024

شروط التقدم لأداء الحج 2025.. سفر السيدات دون محرم بهذا العمر