لن تُزال المبانى القديمة.. آخر مستجدات "التصالح بمخالفات البناء"

كتبت -داليا الظنيني:

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، آخر مستجدات ملف التصالح فى مخالفات البناء، مبينا أن الدولة تعمل بشكل مستمر على الإنجاز في هذا الملف، موضحا أنه تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تصالح في جمهورية مصر العربية.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن عمليات البت كانت بين الموافقة والرفض، مشيرا إلى أنه تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تصالح في جمهورية مصر العربية.

وأوضح أن الطلبات التي تم رفضها كانت ترجع أسبابها إلى أنها أراضي ملك للدولة، أو أراضي آثار أو طلبات وهمية وتلاعب، وحالات لم يتم استكمال لباقي المستندات.

ووجه التحية للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث تم تكليفها بعملية المطابقة والتأكد أن طلبات التصالح حقيقية، مع حوكمة عمليات البت، موضحًا أن الهيئة الهندسية لديها كفاءة لحوكمة التصالح في مخالفات البناء.

وأكد أن كل من رفض طلبه سيتقدم من جديد ولكن لا بد أن تكون مستنداته كاملة، موضحا أنه لا توجد إزالة لأى مباني قديمة مخالفة .

واختتم: هناك توعية على أعلى مستوي من أجل إنجاز التصالح فى مخالفات البناء .

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