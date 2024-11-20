العمليات المصرفية بالبنك المركزي: عملاء إنستاباي وصلوا لـ 11.5 مليون

أعلن المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم المعلومات، إنه تم إطلاق تطبيق إنستاباي في 2022 لخدمة المواطنين والتحول الرقمي، مبينا أن عدد العملاء وصل إلى 11.5 مليون عميل بالتطبيق.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تنفيذ 400 مليون معاملة بقيمة 800 مليار جنيه العام الماضي، موضحا أن سيتم تنفذ معاملات بقيمة ١،٢تريليون عبر التطبيق العام الجارى .

وتوقع مساعد محافظ البنك المركزى، الوصول إلى 1.5 مليار عملية خلال 2024،مبينا أن البنك المركزي يعمل دوما على التطوير في المدفوعات.

يمكن الإرسال إلى حساب بنكي أو محفظة هاتف محمول في أي وقت

وأوضح أنه يمكن الإرسال إلى حساب بنكي أو محفظة هاتف محمول في أي وقت، مؤكدا أن المواطن بالخارج سيقوم بالذهاب إلى شركة تحويل الأموال وعمل خدمة "تحويل لحظي " إلى بنك أو محفظة، وسيتم التحويل بشكل لحظي.

وأشار إلى أن العميل سيحصل على قيمة العملية عبر الخدمة الجديدة بالجنيه المصري، موضحا أن الخدمة تم تطبيقها بشكل تدريجي وستكون متاحة قريبا.

وتابع: البنوك ستبدأ حملات التوعية، للاستفادة من تلك الخدمة، حيث سيتمكن العميل من الحصول على الخدمة قريبا الخدمة ستكون بالمجان".

كما أوضح أنه منذ بداية العام حتى أغسطس 2024، وصل إجمالي قيمة تحويلات المصريين بالخارج إلى 18.1 مليار دولار، موضحا أنه يتم إجراء عمل 6 مليار حركة إلكترونية مالية بـ 22 تريليون جنيه.

واختتم: البنك المركزي وافق بالسماح للبنوك العامة على أن يتيح تحويل الأموال من الخارج عبر إنستاباي .

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