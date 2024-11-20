يزيد الرغبة الجنسية ويمتد مفعوله لـ 6 ساعات.. تفاصيل جديدة عن عقار GHB

كتب- عمر صبري:

كشفت الدكتورة منى مجدي صابر، الأستاذ المساعد بقسم الأدوية والسموم- بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بالجامعة الحديثة، تفاصيل عن عقار GHB أو حمض جاما هيدروكسي بيوتيرك Gamma Hydroxybutyrate أو حمض جاما هيدروكسي بيوتيرك.

وأضافت صابر، خلال تصريحات لـ"مصراوي" أنه عادة ما يؤخذ حمض جاما هيدروكسي بيوتيرك (GHB) عن طريق الفم، ويكون على شكل سائلٍ وهو يشبه الكيتامين أو الكحول من ناحية التأثيرات، يمكن أن يكون طعمه مريرًا أو مالحًا، وهو عديم الرائحة أو له رائحة طفيفة ويمكن أن يأتي أيضًا على شكل مسحوق أو بودرة، وعادةً لا يحتوي حمض جاما هيدروكسي بيوتيرك (GHB) على أي لون ولكنه يمكن أن يجعل المشروب الشفاف غائمًا في بعض الأحيان ويكون ملونًا باللون الأزرق الفاتح.

تأثير العقار على الجسم

وأوضحت أنه يؤدِّي تناول عقار الجاما هيدروكسي بيوتيرات إلى مشاعر من الاسترخاء والتهدئة، وقَد يؤدِّي أيضًا إلى التعب ومشاعر من عدم التثبيط، وتبدأ تأثيرات عقار GHB بعد حوالي 15 إلى 30 دقيقة، ويمكن أن تستمر من بضع دقائق إلى بضع ساعات، وفقاً لحالة الشخص الذي سيتناوله، ويسبب هذا العقار نوع من الإثارة والثقة المتزايدة، بجانب زيادة الرغبة أو الدافع الجنسي بشكل أكبر، وفي بعض الحالات قد يسبب الارتباك، الدوخة، النسيان، الغثيان، الصداع، عدم التركيز وتصل في بعض الحالات للهلوسة.

وأشارت إلى أنه يمكن أن تستمر هذه التأثيرات لمدة 3 إلى 6 ساعات وقد تظهر مبكرًا إذا تم تناول عقار GHB مع المشروبات الكحولية، ويمكن أن يؤثر GHB على الأشخاص بشكل مختلف بناءً على حجم الجرعة، صحتهم العامة، تركيزهم، وما إذا كانوا يتناولون أدوية أخرى في نفس الوقت.

وذكرت أنه عند أخذ جرعات عالية من غاما هيدروكسي بيوتيرات، قد تُؤدِّي إلى الدوخة، الضعف في التنسيق، الغثيان، التقيُّؤ، كما يُمكن للجرعات العالية أيضًا أن تبطئ من التنفُّس وتسبب غيبوبة، وتُؤدي إلى الوفاة أحيانًا، ويُعدُّ أخذ توليفة من جاما هيدروكسي بيوتيرات وأيّ مهدِّئ آخر خُصوصًا الكُحول، أمر خطير جدًّا وتحدث معظم الوفيات عندما يجري أخذ غاما هيدروكسي بيوتيرات مع الكُحول.

أعراض الانسحاب

وتابعت: تحدث أعراض الانسحاب إذا لم يَجرِ أخذ جاما هيدروكسي بيوتيرات لعدة أيام بعد تعاطيها بشكلٍ متكرر في السابق. تكون أعراض الانسحاب مماثلة لأعراض سحب الكحول بما في ذلك الرعاش، والصُّدَاع، والتعرُّق، والغثيان، والاختلاجات، والتي قد تُشكِّل تهديدًا للحياة.

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