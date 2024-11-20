محافظ الجيزة يكلف "نور الدين" بتسيير مهام السكرتير العام

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف محمد نور الدين أحمد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بتسيير أعمال ومهام السكرتير العام لحين شغلها بالطرق القانونية.

وأوضح محافظ الجيزة، أن السكرتير العام للمحافظة سيباشر كامل مهامه في رئاسة أو عضوية اللجان المكلف بها.

وكان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، كرم اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، لبلوغه السن القانوني للمعاش، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بتاريخ الأربعاء 6 نوفمبر 2024.

وأهدى "النجار"، اللواء شاكر يونس، درع المحافظة وشهادة تقديرًا وعرفانًا لما قدمه خلال فترة عمله من مجهودات في خدمة المواطن والتعامل مع جميع الملفات الحيوية المكلف بها بالشكل الأمثل، متمنيًا له دوام التوفيق خلال المرحلة القادمة.

منحه درع وشهادة.. محافظ الجيزة يكرم سكرتير المحافظة لبلوغه سن المعاش

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