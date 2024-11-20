ضوابط الحج السياحي للأفراد 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة السياحة والآثار، عن ضوابط حج الفرادي 1446 هـ - 2025، وذلك بعد اعتمادها الضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج الجديد.

ضوابط حج الفرادي 2025

ويرصد "مصراوي"، ضوابط حج الفرادي 1446 هـ - 2025، خلال السطورالتالية، كما يلي:

- تتولى الشركات السياحية تنفيذ تأشيرات حج الفرادى وهو "الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة المقررة للدولة" بموجب نص القانون رقم 84 لسنة 2022م الخاص بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج.

- تلتزم الشركات السياحية المنفذة لحج الفرادى بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للحج.

- تلتزم الشركات السياحية الراغبة في تنفيذ تأشيرات حج الفرادى بإدراج بيانات الموظفين على البوابة المصرية الموحدة للحج واستخراج باركود تعريفي لكل تأشيرة وإدراجها على المسار الإلكتروني السعودي وموقع الإدارة المركزية لشركات السياحة.

- تلتزم الشركة السياحية بالإخطر عن البرنامج المعد لذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

- تلتزم شركة السياحة بتحميل المستندات الخاصة بتنظيم هذا البرنامج المتضمن تفاصيل الباقة المتعاقد عليها للحاج على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة.

- أن يكون البرنامج المتعاقد عليه متوافقاً وضوابط السكن المعتمد من الوزارة وفقًا لكل مستوى وبما لا يتعارض مع تعليمات السلطات السعودية المقررة في هذا الشأن شريطة توفير مشرف من مشرفي الشركة المنفذة وبما يتفق والشروط المقررة بضوابط المشرفين الصادرة في هذا الشأن.

- تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وكذا الشركات السياحية المنفذة لحج الفرادى بإعلان المواطنين وتوعيتهم وتعريفهم بضوابط وإجراءات الحج الفرادي وكيفيه تطبيقه وتنفيذه.

- يُشترط في الشركات السياحية الراغبة في تنفيذ تأشيرات الحج القرادى أن تكون ضمن الشركات المنفذة للحج في حالة زيادة العدد عن ۱۰ حجاج يتم الإلتزام بتوفير مشرف للرحلة.

- يتم تحرير عقد بين الشركة والحاج مدرج فيه قيمة البرنامج، وتلتزم الشركة برفع إيصال إستلام المبالغ من الحجاج ضمن مستندات الملف وأن يُذكر فيه رقم الهاتف الخاص بالحاج وأن يكون مفعل.

- أن يكون هناك سكن مؤكد وأن يكون مفعل على المسار ويتم إدراجه بالعقد بين الشركة والحاج . تقديم ما يقيد وجود أماكن للعدد المقدم من الشركة بمطوف معلوم لكل من مشعري عرفات ومنى على أن يُدرج ذلك في العقد، ويحظر تسكين حجاج القرادي بمواقع حجاج السياحة بالمشاعر المقدسة.

- تسرى المعاملات المالية من الرسوم والمساهمات المقررة في الحج النظامي على حج الفرادي.

- لا يعتد بأي طلبات مقدمة من الشركات السياحية لتنفيذ الحج القرادي بعد يوم 9 ذو الحجة.

أسعار الحج السياحي 2025

وجاءت أسعار الحج السياحي 2025 للبرامج الاقتصادية والخمس نجوم والبري والطيران، كما يلي:

أسعار الحج السياحي الـ5 نجوم

- خمس نجوم أ من ساحة الحرم وحتى 250 متر: 580 ألف جنيه.

- خمس نجوم ب من ساحة الحرم وحتى 1250 متر: 520 ألف جنيه.

أسعار الحج الاقتصادي 2025 طيران

- إقتصادي أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 295 ألف جنيه.

- إقتصادي ب موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 275 ألف جنيه.

- إقتصادي ج تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية والنزهة والزاهر": 250 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي بري 2025

- سياحي بري أ موسم كامل بفنادق وحتى 1250 متر: 260 ألف جنيه.

- سياحي بري ب موسم كامل بفنادق بعد 1250 متر وحتى 2000 متر: 245 ألف جنيه.

- سياحي بري جـ تسكين الحجاج بالمناطق المعتاد تسكين الحجاج بها مثل "العزيزية والنزهة والزاهر": 225 ألف جنيه.

ووفق ضوابط الحج السياحي 2025، فإن جميع الأسعار السابقة لا تتضمن تذاكر الطيران أو الباخرة لبرامج الحج البري 1146هـ.

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