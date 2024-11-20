موعد إطلاق المرحلتين الثالثة والرابعة من التأمين الصحي الشامل

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، تفاصيل المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، وموعد إطلاق المرحلة الثالثة والرابعة.

وقال "بدران"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، إن المرحلة الثانية تضم محافظات دمياط ومطروح وكفر الشيخ، وشمال سيناء، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن المرحلة الثالثة والرابعة خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن التأمين الصحي الشامل يهدف لتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية الجيدة للمواطنين في كافة المحافظات، والمساهمة في توفير العلاج المناسب لكافة المرضى.

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