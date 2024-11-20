"النقل": رشق القطارات بالحجارة يعرض المواطنين للخطر ويشكل عبئا على ميزانية السكك الحديدية

القاهرة أ ش أ

أكدت وزارة النقل، أن رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، خاصة على خطوط الضواحي يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، كما يتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات، بما يشكل عبئا على ميزانية السكك الحديدية لإصلاحها.

النقل تطالب المواطنين بالحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية

وطالبت الوزارة، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، في بيان اليوم الأربعاء، المواطنين بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق القطارات بالحجارة.

وأهابت الوزارة، بالمواطنين المشاركة معها في التوعية إزاء مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرارا للركاب وسائقي القطارات، وكذلك أضرارا في جرارات وعربات القطارات.

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