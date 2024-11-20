28 فدانًا ويضم 32 عمارة سكينة.. مواصفات مشروع إسكان الديسمي المتكامل بالجيزة - صور

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، التجهيزات النهائية لمشروع إسكان الديسمي المتكامل قبل تسليم الوحدات السكنية للمواطنين الذين تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول التي تعرضت لها بعض قرى مركز ومدينة الصف.

مواصفات مشروع إسكان الديسمي المتكامل بالجيزة

وأضاف "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، إلى أن المشروع مقام وفق طراز حضاري، وتم إنشاؤه على مساحة 28 فدانًا، ويضم 32 عمارة سكنية على مسطح 260 م٢ للعمارة الواحدة، وتتكون من دور أرضي وثلاث أدوار متكررة، ويحتوي كل دور على شقتين سكنيتين بمساحة 120 م٢ للواحدة، بإجمالي 256 وحدة سكنية للمشروع بالكامل.

وعاين محافظ الجيزة، إحدى الوحدات السكنية المجهزة بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة كنموذج موحد، وذلك ضمن التجهيزات النهائية للبدء في إجراءات تسكين الأهالي، كما تفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي داخل المشروع للاطمئنان على جاهزية المحطة للتشغيل.

وتفقد المحافظ، مجموعة الحظائر المقامة داخل المشروع لتربية المواشي، والتي تصل إلى 32 مجموعة، وتضم 8 حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي 720 م ٢ مجهزة بالكامل.

وتفقد المهندس عادل النجار، عددًا من المشروعات التنموية المقامة داخل المشروع لخدمة المواطنين، ومنها السوق الحضارى، للتأكد من توفير كافة الاحتياجات السلعية اللازمة، وتابع جاهزية موقف السرفيس الحضاري، مؤكدًا على متابعة تزويده بكافة الخدمات والتجهيزات اللازمة.

وتفقد "النجار"، مدرسة الديسمي والمقامة على مساحة 3600 م٢، وتتكون من دور أرضي وأربعة أدوار تعليمية، وتشمل كافة المراحل الدراسية لأبناء القرية، بدءا من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة ..موجهاً برفع كفاءة مدخل المدرسة ومحيطها.

وتابع محافظ الجيزة، جاهزية جميع المرافق من غاز طبيعي ومياه شرب وكهرباء، موجهًا بإجراء صيانات شاملة على كافة الوحدات السكنية والمباني داخل المشروع قبل تسليمها للمواطنيين

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