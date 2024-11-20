حدث في 8 ساعات| تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء والحكومة توافق على مشروع قانون المسئولية الطبية

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، وتعديل برنامج صندوق النقد بالكامل.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مدبولي: بعثة صندوق النقد تفهمت مطالبنا وتعديل المستهدفات لنهاية البرنامج بالكامل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بالنسبة للوضع الاقتصادي فإن بعثة المراجعة لصندوق النقد الدولي ستنتهي خلال اليومين القادمين، من المراجعة الدورية لها.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا لرئاسة الجمهورية

يبدأ السفير محمد الشناوي، اليوم الأربعاء، مهام مسئولياته الجديدة كمتحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية، وذلك خلفًا للسفير أحمد فهمي، الذي تم تعيينه سفيرًا لدى المجر.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

رسمياً.. الحكومة توافق على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025: تبدأ من 30 ألف جنيه

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن ضوابط الحج السياحي لعام 1446 هـ - 2025 م، والتي تضمنت تفاصيل أسعار جدية الحجز لبرامج الحج المختلفة لتسجيل الحجاج على الموقع الإلكتروني الرسمي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

أول طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ19 دولة

تقدم عصام دياب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى مجلس النواب؛ لإغلاق تطبيق "تيك توك" في مصر.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

فصل وإغلاق.. أول تحرك رسمي ضد معلمة حضانة الغربية

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، ويظهر مشرفة في حضانة بمحافظة الغربية، تقوم بتعنيف وضرب الأطفال أثناء تعليمهم.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تسجيل جامع بيبرس بالدرب الأحمر في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً بتسجيل جامع بيبرس الخياط بشارع الجودرية بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

كامل الوزير يحذر: سجن وغرامة وفصل ضد أي موظف يثبت تعاطيه للمواد المخدرة

عقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية وتوعوية تحت عنوان التوعية القانونية والصحية من مخاطر المواد المخدرة؛ لتوعية العاملين والموظفين بالهيئة بأخطار إدمان المخدرات وتأثيره على صحة الإنسان وطرق المواجهة والعلاج وأخطاره القانونية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

حجز شقق سكن لكل المصريين 5.. حساب الأقساط الربع سنوية للوحدات

بدأت وزارة الإسكان في طرح كراسات شروط سكن لكل المصريين 5 لذوي الهمم على أن تكون متاحة لكل المواطنين بداية من 26 نوفمبر الحالي بمكاتب البريد.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



