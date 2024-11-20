"التحالف الوطني" يناقش سبل دعم الشباب وتمكين "الأولى بالرعاية" في اجتماع بالبرلمان

القاهرة أ ش أ

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعًا موسعًا بحضور السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني؛ لبحث سبل دعم وتمكين الشباب وتنفيذ المبادرات لخدمة الأسر الأولى بالرعاية وترسيخ فكرة العمل التطوعي في المجتمع والوقوف على جهود التحالف الوطني منذ التأسيس حتى الآن وخطته ومستهدفاته المستقبلية.

وشهد الاجتماع، مناقشات مثمرة من النواب رئيس ووكالة وأعضاء اللجنة الموقرين، حيث أبدى أعضاء اللجنة إعجابهم وامتنانهم بالدور الذي يقوم به التحالف في هذه المجالات، وأشاروا إلى النتائج الإيجابية التي تحققت في الفترة الأخيرة.

وأكد النائب الدكتور عبدالهادى القصبي، رئيس اللجنة، تقديره الكبير لجهود التحالف في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

واختتم الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة استمرار التعاون بين كافة الأطراف المعنية، لتعزيز المبادرات المجتمعية ودعم الشباب والأسر الأولى بالرعاية لتحقيق التكامل بين عناصر وأضلاع التنمية.

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