أقصر نهار في 2024 وأطول ليل.. معهد الفلك يكشف موعد بدء فصل الشتاء

كتب- محمد أبو بكر وأ ش أ:

كشف الدكتور ياسر عبد الهادي، رئيس معمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد بدء فصل الشتاء.

إن موعد بدء فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية

وقال "عبد الهادي"، إن موعد بدء فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية سيكون يوم السبت الموافق 21 ديسمبر المقبل ويستمر نحو 88 يومًا و23 ساعة و39 دقيقة.

وأوضح أنه في هذا اليوم سيميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس التى تكون في هذا الوقت فوق مدار الجدي مباشرة عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا، وتبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها في السماء وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال.

تفاصيل أقصر نهار في 2024 وأطول ليل

وأشار إلى أن أن نهار ذلك اليوم سيكون هو أقصر نهار في عام 2024 وليله هو أطول ليل فيها، ويكون ظل الانسان على الأرض أطول ما يمكن.

وتابع: الانقلاب الشمسي الشتوي يحدث في نصف الكرة الأرضية الشمالي حول يومي 21 أو 22 ديسمبر من كل عام، حيث تصل الشمس لأدنى ارتفاع لها خلال الظهر فوق الأفق، وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي فيما عدا مدار الجدي، وهو حدث فلكي سنوي يميزه عمودية الشمس على مدار الجدي.

وأكد أن أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلابين الشتوي في نصف الكرة الشمالي والصيفي في نصف الكرة الجنوبي تكون فاضي معكوسة في ذات التوقيت، فبينما يكون في نصف الكرة الشمالي شتاء يكون صيفا في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.



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