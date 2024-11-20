رئيس الأركان يشهد اختبارات الالتحاق بمعهد ضباط الصف المعلمين والمعاهد الصحية

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالدفعة 164 متطوعين بمعهد ضباط الصف المعلمين والدفعتين 10 ذكور و9 إناث بالمعاهد الصحية، وذلك بفرع الانتقاء والتوجيه التابع لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

وبدأت الإجراءات، بحسب بيان، الأربعاء، بعرض تقديمى من رئيس فرع الإنتقاء والتوجيه تناول جميع البيانات الخاصة بالطلاب المتقدمين والدرجات التى تحصلوا عليها أثناء تأديتهم مراحل الإختبارات المختلفة حتى وصولهم إلى كشف الهيئة.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الطلبة المتقدمين فى عدد من الموضوعات للوقوف على مدى إدراكهم المعرفي ووعيهم الثقافي بكل ما يدور حولهم، وطالبهم بمداومة الإطلاع والارتقاء بمستوياتهم العلمية والثقافية ليكونوا قادرين على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم طبقًا لتخصصاتهم المختلفة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح لينالوا شرف الالتحاق بالقوات المسلحة.

ماذا يحدد نتيجة القبول النهائية بمعهد ضباط الصف المعلمين والمعاهد الصحية؟

وأكد الفريق أحمد خليفة، على أن القوات المسلحة تحرص على إتباع أحدث المعايير والأسس العلمية فى الإختبارات المقررة للطلاب المتقدمين بما يمكنها من تحقيق مبدأ المساواة والشفافية لإختيار أفضل العناصر من خيرة أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن نتيجة القبول النهائية تحددها إمكانيات الطالب وقدرته على إجتياز وتحقيق أعلى الدرجات المقررة لكل إختبار بكل حيادية ونزاهة.

حضر اختبار كشف الهيئة عدد من قادة القوات المسلحة.

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