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برلماني يكشف تفاصيل موافقة الحكومة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية

07:00 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

النائب أيمن أبو العلا

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كتبت -داليا الظنيني:

أعلن الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية.

وقال إنه سيتم مراجعة مشروع القانون في لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن ثم يتم طرحه في الجلسة العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج "صالة التحرير" ،المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء ، أنه لم يكن هناك قانون يحمي المريض أو الطبيب، مبينا أن الحكومة استجابت للحوار الوطني، بشأن إعطاء حقوق الأطباء والمرضى.

ضرورة وجود فئات متخصصة للحكم على الأخطاء الطبية

وأكد أن هناك مضاعفات في بعض الأمراض، وتختلط المضاعفات مع الخطأ الطبي الجسيم.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك فئات متخصصة للحكم على الأخطاء الطبية، إضافة إلى وضع تعويضات في حالة الأخطاء الطبية التي لا تسبب كوارث أو تحدث دون قصد.

وتابع أبو العلا: سيتم مراجعة مشروع القانون في لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن ثم يتم طرحه في الجلسة العامة».

وأضاف أنه يستوجب أن تكون هناك لجنة لتلقى الشكاوى من المرضى، وهي اللجنة المعنية بالمسئولية الطبية، وتنتدب أساتذة في الطب، لتحديد المسئولية الطبية، سواء إن كانت جنائية أو مدنية أو مضاعفات بسيطة ولا تحتاج لتعويض.

واختتم: يستوجب أن تكون هناك لجنة لتلقى الشكاوى من المرضى، وهي اللجنة المعنية بالمسئولية الطبية، وتنتدب أساتذة في الطب، لتحديد المسئولية الطبية، سواء إن كانت جنائية أو مدنية أو مضاعفات بسيطة ولا تحتاج لتعويض

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قانون المسؤولية الطبية أيمن أبو العلا مجلس النواب مجلس الوزراء
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