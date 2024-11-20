هالة أبوعلم: الإعلام يفوق أي سلاح واستخدامه أصبح سيئ في العالم كله

القاهرة - مصراوي:

قالت الإعلامية القديرة هالة أبوعلم في تصريحات إعلامية:"لايمكن لأي دولة أن تستغني عن الإعلام فهو يفوق أي سلاح آخر فبه يمكن غزو العقول والأفكار وتقدر تدمر شعب وتقدر تعلى بشعب وتنميه".

وأضافت أبوعلم:"انهاردة بنشوف استخدام الإعلام بصورة سيئة في العالم كله وأصبح هناك تزييف في الحقائق اللي بتذاع.. أنا بشوف الأرقام اللي بتتذاع عن الحرب على غزة بنلاقيها متفاوتة ومش عارفين الأرقام الحقيقية إيه.. هنا الإنسان يتحول لوكالة أنباء ماشية على رجلين ومسئوليته الشخصية يختار الوسيلة اللي يتعرض لها والأخبار ويتحرى عنها ومش كل حاجة يسمعها أو يشوفها يصدقها".

وهالة أبوعلم تعد رائدة في الإعلام بالعالم العربي فشغلت سابقًا منصب مدير عام المذيعين بالتليفزيون المصري ونائب رئيس قناة النيل الدولية ورئيس الإدارة المركزية للأنباء والتحليل السياسي، وعملت بالإذاعة المصرية وبعض البرامج التعليمية والرياضية ومن أشهر مذيعات التليفزيون المصري الذين قدموا النشرات الإخبارية.