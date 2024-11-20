هالة أبوعلم عن التلفزيون المصري: أزمة ماسبيرو في الإدارة التي تتجاهل الكوادر



القاهرة - مصراوي:

قالت الإعلامية القديرة هالة أبوعلم في تصريحات إعلامية، عما وصفته بتراجع التليفزيون المصري "ماسبيرو":"أزمته في الإدارة مش في الكوادر الموجودة.. الإدارة لا تستفيد من الكوادر الموجودة.. فالإدارة الجيدة من المفترض أن تُعظم الاستفادة من الكوادر ولا تتجاهلها".

وأضافت أبوعلم:"ماسبيرو صرح تاريخي وأثر من آثار مصر العريقة التي علمت المنطقة العربية والشرق الأوسط وتخرجت منه عظماء العالم العربي سواء كانوا مذيعين أو مخرجين أو مؤلفين أو معدين ومن يعملون بكتابة السيناريو.. يبقى مفتاح الحل كله في الإدارة".

وأشارت إلى أن ماسبيرو قدم مسلسلات وبرامج تركت أثرا كبيرًا في الشعب المصري إلى جانب أن قطاع الأخبار فيه كان مصدرا للعالم فكان الناقل عنه يقول"وذكر التليفزيون المصري".

وتعد هالة أبوعلم من أشهر مذيعات التليفزيون المصري وواحدة من أشهر من قدموا النشرات الإخبارية، ورائدة في الإعلام بالعالم العربي فشغلت سابقًا منصب مدير عام المذيعين بالتليفزيون المصري ونائب رئيس قناة النيل الدولية ورئيس الإدارة المركزية للأنباء والتحليل السياسي، وعملت بالإذاعة المصرية وبعض البرامج التعليمية والرياضية.