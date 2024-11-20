مدبولي: مصر بالتصنيف "أ" في تصنيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والدخول للمجال الرقمي

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم افتتاح معرض مصر الدولي للتكنولوجيا، ونتحدث دائمًا أن اقتصاد مصر سينمو بأربع قطاعات رئيسية وهي "الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وتابع رئيس مجلس الوزراء: أن الدولة المصرية مصنفة من المؤسسات الدولية في التصنيف "أ" لتصنيع تطبيقات الذكاء الإصطناعي والدخول إلى المجال الرقمي.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، الأربعاء، أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال المؤشرات التي تم رؤيتها في المعرض "مفرحة جدًا"، وأصبحنا نصل إلى تدريب 400 ألف متدرب سنويًا في هذا المجال ونؤهل شبابنا، مع وجود أكثر من 145 ألف متخصص في صناعة التعهيد وهي صناعة مهمة جًدا مع أكثر من 75 شركة متخصصة في هذا المجال تعمل على مستوى العالم، و11 ألف متخصص في صناعة الإلكترونيات والنظم المدمجة.