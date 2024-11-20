هل مصر لديها التزامات كبيرة لأقساط ومستحقات دولارية؟.. رئيس الوزراء يوضح

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا عقدنا مجموعة من الاجتماعات الوزارية المهمة سواء المجموعة الوزارية الاقتصادية أو لجنة إدارة الدين الخارجي بتشكيلها الجديد، وناقشنا في ضوء التحديات كيفية السيطرة على الدين الخارجي والتحرك في ضوء الالتزامات الموجودة على مصر والموارد الدولارية المتاحة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، الأربعاء، أنه توجد لدينا رؤية واضحة للتعامل مع الالتزامات الموجودة على مصر، لأنه يثار أن مصر عليها التزامات كبيرة لأقساط ومستحقات دولارية، وأؤكد أن مصر لن ولم تتقاعس في سداد التزاماتها، وقادرين، ومطمئنين لهذا الأمر، وحتى في الفترة التي كانت أصعب من ذلك لم تتأخر مصر في سداد التزاماتها.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، ندرس كل هذه الموضوعات بالتفصيل الكامل داخل اللجان ويكون هناك تنسيقًا كاملًا مع البنك المركزي في هذا الشأن.

وأكمل: الشئ الإيجابي أيضًا هو قرار وكالة فيتش برفع التصنيف الإئتماني لأربعة بنوك مصرية من "B-" إلى "B"، وهذه رسالة إيجابية جدًا.