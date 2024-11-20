تنتج 4 جيجا طاقة الشمسية.. مدبولي: تطوير منطقة صناعية متكاملة في شرق بورسعيد

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم عودة شركة النصر للمسبوكات للعمل، وذلك في إطار جهد المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برؤية المصانع المتوقفة والمتعثرة والتي هناك جدوى من إعادة تشغيلها مجددًاز

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، الأربعاء، أن الدولة تعمل يوميًا على ملف الصناعة على مدار اليوم ونحاول كل أن يكون هناك خبر جديد في نفس الملف.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة تم توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أشقائنا من الإمارات وعدد من التحالفات المهمة لإنشاء مجموعة من المصانع وتطوير منطقة صناعية متكاملة في شرق بورسعيد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكمل: نتحدث عن 20 مليون متر منطقة صناعية، وستبدأ أولى الخطوات فيها بـ4 مصانع كبار، منهم 2 معنيين بتقنية إنتاج الألواح الشمسية ومستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية التي تندفع وتتحرك مصر فيها بكل قوة، ولجزء الآخر بطاريات التخزين، لأن دائمًا كانت مشكلة الطاقة الشمسية أنها تعمل فترة النهار وتتوقف ليلًا، والتقنيات الجديدة عالميًا ربطها مع محطات التخزين حتى يتم الاستفادة من هذه الطاقة ليلًا، ونتحدث عن مصانع ستنتج 4 جيجا للطاقة الشمسية، و2 جيجا كقدرات للبطاريات.