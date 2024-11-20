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مدبولي: نستهدف تشغيل 275 ألف سيارة للعمل بالغاز وسنتحمل جزءا من تكلفة التحويل

05:54 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

تحويل السيارة للعمل بالغاز

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كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة عمدت خلال الفترة الماضية على دعم سبل توطين صناعة السيارات محليا وتحويل مصر إلى مركز دولي لصناعة السيارات .

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي، الأربعاء،:"ظهر ذلك من خلال إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وعودتها للأسواق بعد توقف 15 عاما حيث أنه تمت إزالة كافة التحديات والمعوقات التي تقف أمام تشغيلها و عودتها للسوق من جديد".

وأضاف مدبولي أن الدولة لديها إستراتيجية شاملة للعمل على تحويل 275 سيارة من العمل بالبنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي من خلال دعم المواطنين بتحمل جزء من تكلفة التحويل مشيرا إلى أنها ستخفض من التلوث البيئي وتوفير الميزانية المادية للمواطنين.

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تحويل السيارات للغاز مصطفى مدبولي الغاز الطبيعي
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