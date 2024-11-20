مدبولي: بعثة صندوق النقد تفهمت مطالبنا وتعديل المستهدفات لنهاية البرنامج بالكامل

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بالنسبة للوضع الاقتصادي فإن بعثة المراجعة لصندوق النقد الدولي ستنتهي خلال اليومين القادمين، من المراجعة الدورية لها.

وأضاف مدبولي: حققنا تقدمًا كبيرًا مع الصندوق في العديد من المستهدفات التي كانت مُحددة لمرحلة المراجعة والدولة المصرية والصندوق أشاد بكل ما قامت به الدولة من خطوات، ونقلنا لهم طلباتنا في تعديل عدد من المستهدفات بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللقاء الذي تم مع مديرة الصندوق.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، الأربعاء، أنه كان هناك مناقشات كثيرة حول هذا الموضوع، وكان هناك تفهم واضح من الصندوق لطلبات مصر وأنها منطقية، وتعديل المستهدفات ليس فقط لهذا العام بل لنهاية البرنامج بالكامل.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، الأمور سارت بصورة جيدة وبعثة المراجعة كإجراءات إدارية بحتة تقوم بالرجوع إلى الإدارة العليا الموجودة عندهم بحيث يتم أخذ القرارات النهائية في هذا الشأن من مجلس إدارة الصندوق، والأمور كلها سارت في اتجاه إيجابي، مع تفهم كامل لبعثة الصندوق لطلبات الدولة المصرية.

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